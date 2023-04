Barbara + Céline Frances CAVE A MUSIQUE, 21 mai 2023, MACON.

BARBARA Ozan [humour] De nature très audacieuse, je fonce et l’humour fait partie de moi au quotidien. J’écris mes textes depuis longtemps et je les mets en scène depuis peu. La scène me fait vibrer, j’aime faire rire les gens, c’est ce qui me rend heureuse ! L’interaction avec le public est un réel plaisir. Pour cette première partie de Céline FRANCES, Barbara nous présentera 2 sketchs évoquant les ados ainsi que le temps qui passe et alimente notre charge mentale. Tout ceci bien sûr, sur le ton de la dérision et évidemment, une petite pointe de vécu… CÉLINE FRANCES Lyon [Humour One Woman Show] Cette catalane originaire de Perpignan va vous secouer ! Céline Frances est une artiste passionnée créatrice de personnages hors pair et haut en couleurs qui a adopté Lyon. Et ça tombe bien car en la rencontrant vous allez l’adorer ! Bourrée d’énergie et bosseuse acharnée, elle nous offre un nouveau spectacle hilarant dans lequel elle exprime tous ses talents ! Après le succès de son précédent spectacle « Ah qu’il est bon d’être une femelle », elle nous présente sa nouvelle création tout aussi explosive ! Céline n’a jamais plongé au milieu des requins. Céline n’a jamais craché du feu. Céline n’a jamais tourné Dans Plus Belle la Vie. Pourtant, dans son nouveau spectacle Céline crache des requins, plonge au milieu du feu, et vous rend plus belle, la Vie ! Barbara Barbara

CAVE A MUSIQUE MACON 119, rue Boullay Saône-et-Loire

