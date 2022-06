Mâcon, au coeur des jeux 2024 et Soirée Rêve Mâcon, 30 juillet 2022, Mâcon.

Mâcon, au coeur des jeux 2024 et Soirée Rêve

Avenue Paris 2024 Espace Sportif et de Loisirs Antoine Griezmann Mâcon Saône-et-Loire Espace Sportif et de Loisirs Antoine Griezmann Avenue Paris 2024

2022-07-30 – 2022-07-30

Espace Sportif et de Loisirs Antoine Griezmann Avenue Paris 2024

Mâcon

Saône-et-Loire

Venez découvrir le site exceptionnel de l’Espace Sportif et de Loisirs Antoine Griezmann entre les falaises de la Grisière, ses stades de football, ses pistes de motocross et d’automodélisme le et son stade d’athlétisme retenu centre de préparation aux Jeux 2024. 14 associations sportives mâconnaises seront présentes pour vous offrir démonstrations, initiations et événements sur les équipements sportifs de l’ESLAG.

Après cette journée placée sous le signe du sport, venez passer un moment magique avec la compagnie Remue-Ménage. Le spectacle contemporain

« Rêve », alliant le cirque et la danse autour des éléments vous emporte dans un univers poétique et féerique. Dans une chorégraphie délicate et puissante, se confrontent la pureté d’une danse aérienne, la légèreté des sphères et des anges face la fougue et la puissance du feu. De cette rencontre où les êtres se jouent de l’apesanteur, naît une tempête de plumes qui enveloppe l’atmosphère, signe de l’apaisement et de l’équilibre retrouvés.

+33 3 85 39 71 47

Venez découvrir le site exceptionnel de l’Espace Sportif et de Loisirs Antoine Griezmann entre les falaises de la Grisière, ses stades de football, ses pistes de motocross et d’automodélisme le et son stade d’athlétisme retenu centre de préparation aux Jeux 2024. 14 associations sportives mâconnaises seront présentes pour vous offrir démonstrations, initiations et événements sur les équipements sportifs de l’ESLAG.

Après cette journée placée sous le signe du sport, venez passer un moment magique avec la compagnie Remue-Ménage. Le spectacle contemporain

« Rêve », alliant le cirque et la danse autour des éléments vous emporte dans un univers poétique et féerique. Dans une chorégraphie délicate et puissante, se confrontent la pureté d’une danse aérienne, la légèreté des sphères et des anges face la fougue et la puissance du feu. De cette rencontre où les êtres se jouent de l’apesanteur, naît une tempête de plumes qui enveloppe l’atmosphère, signe de l’apaisement et de l’équilibre retrouvés.

Espace Sportif et de Loisirs Antoine Griezmann Avenue Paris 2024 Mâcon

dernière mise à jour : 2022-06-28 par