Fête des jeunes – championnat d’escrime Parc des expositions et Le Spot Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2024-06-15

fin : 2024-06-16

Le championnat de France junior d’escrime revient en juin 2024 dans les halls A et B du Parc des Expositions et au Spot à Mâcon.

Cet événement phare clôture la saison d’escrime pour les catégories M15. Les meilleurs tireurs des 6 armes seront au rendez-vous pour décrocher le titre le plus convoité de leur catégorie. Il s’agit également de la plus grosse compétition d’escrime avant l’ouverture des JO de Paris 2024.

Compétition sportive ouverte au public, en accès libre.

Parc des expositions et Le Spot Avenue Pierre Bérégovoy

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



