Les Gambettes Mâconnaises Parvis du Spot Mâcon

Début : 2024-06-01 17:00:00

fin : 2024-06-01

Les Gambettes Mâconnaises fêtent leurs 10 ans !

Et à cette occasion, une version inédite de la marche et course solidaires vous est proposée :

– rendez-vous le samedi en fin de journée ! Le 1er juin, dès 17h, venez vous échauffer sur le parvis du Spot et participer à la marche & course au bénéfice de la Ligue contre le cancer et de la recherche sur les cancers féminins. Course ou marche à allure libre d’environ 5 km.

– à l’issue de la course, place à la fête animations, karaoké, DJ, et buvette & repas sur place

– les hommes sont les bienvenus pour cette édition anniversaire venez marcher et courir en famille pour la bonne cause.

Parvis du Spot 198 Avenue Pierre Bérégovoy

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



