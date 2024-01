Atelier pâtisserie du monde les mochis Maison des ateliers Mâcon, samedi 23 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 12:00:00

Au programme de cet atelier :

Réalisation de mochis au chocolat,

Réalisation d’une ganache chocolat,

D’une pâte à mochis chocolat,

Réalisation de mochis à la pomme,

Réalisation d’une compte de pommes,

D’une pâte à mochis verte.

Informations :

Vous repartez avec vos préparations (et en plus vous en goûterez un peu sur place !)

Pour une démarche plus éco-responsable, nous vous invitons à venir munis de récipients vides.

Atelier convivial et ludique adapté à un public amateur et confirmé. Réservé aux enfants de 9 à 12 ans accompagnés d’un adulte (atelier offert pour l’accompagnateur).

Tabliers, torchons, recettes sont fournis sur place.

Demandez la liste des allergènes présents.

6 places disponibles.

Pour qui ?

Les aventuriers et aventurières de la découverte, les curieux, les audacieux, les amateurs de nouveautés. Seul, entre amis, en famille … Aucun pré requis, Salomé est là pour vous guider à chaque étape.

EUR.

Maison des ateliers 29 Boulevard Général Leclerc

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@maisondesateliers.com



