Atelier initiation à la photographie Maison des Ateliers Mâcon, samedi 16 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:00:00

fin : 2024-03-16 12:00:00

Au programme :

Comprendre les réglages de base de votre appareil photo ouverture / vitesse / ISO,

Comprendre la gestion de la lumière,

Gérer le cadrage et la composition,

Comprendre les différents modes de prise de vue (manuel, priorités…).

Informations :

Il est nécessaire d’avoir un appareil photo numérique offrant le mode manuel et une carte SD

Pour qui ?

Les amoureux des belles images, les créatifs, les photographes amateurs qui veulent progresser et tous ceux qui voudraient enfin faire de belles photos !

Maison des Ateliers 29 Boulevard Général Leclerc

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@maisondesateliers.com



L’événement Atelier initiation à la photographie Mâcon a été mis à jour le 2024-01-19 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)