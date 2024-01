PROG.HB.Zér0 Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon, vendredi 15 mars 2024.

Début : 2024-03-15 10:00:00

fin : 2024-03-15 10:35:00

Sur un sol immaculé, des boîtes blanches énigmatiques s’animent, s’étirent et se déplacent. Tout est prétexte à l’amusement : des projections vidéo envoûtantes aux objets sur scène, en passant par un environnement musical singulier.

Grâce au mapping, technique qui permet de projeter des images et des jeux de lumière, un univers s’invente autour des Hommes-Boîtes. Ce monde coloré en pixels est un terrain de jeu ludique et poétique, un retour sur les pas de l’enfance. Les Hommes-Boîtes sont ravis d’en profiter : ils dessinent des chemins, effacent leurs traces, en écrivent d’autres, passent des niveaux, recommencent, ont plusieurs vies… Ils entreprennent une étrange danse dans ce monde de sons fascinants.

La compagnie Ormone poursuit sa réflexion autour de l’Homme et de la Machine. Avec Les Hommes-Boîtes, elle invente une nouvelle manière de se repérer, de se rencontrer, de communiquer ou de danser. Reprenant la logique des jeux de motricité des petits, nous sommes au plus près des préoccupations des enfants.

Entre réel et virtuel, comme un jeu animé, Les Hommes-Boîtes nous rappellent le pouvoir et la force de l’imaginaire.

Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



