Dégustation : Le Porto Maison des Ateliers Mâcon, vendredi 8 mars 2024.

Dégustation : Le Porto Maison des Ateliers Mâcon Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:30:00

fin : 2024-03-08 21:30:00

Informations :

Découverte et théorie,

Le terroir,

L’histoire de la région,

Les cépages,

Les appellations,

Accords mets et vins,

Expérience et dégustation,

Dégustation et analyse de 6 vins dont un vin à l’aveugle.

Pour qui?

Les aventuriers et avnturières de la découverte, les curieux, les audacieux, les amateurs de nouveautés. Seul, entre amis, en famille … Aucun pré requis, Fabrice est là pour vous guider à chaque étape.

EUR.

Maison des Ateliers 29 Boulevard Général Leclerc

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@maisondesateliers.com



L’événement Dégustation : Le Porto Mâcon a été mis à jour le 2024-01-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)