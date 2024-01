Narr : pour entrer dans la nuit – Vidal Bini – KiloHertZ Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon, jeudi 15 février 2024.

Narr : pour entrer dans la nuit – Vidal Bini – KiloHertZ Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 20:00:00

fin : 2024-02-16 21:20:00

Danser, est-ce contagieux? La danse n’est-elle pas communicative en soi? Les relations entre l’histoire, la mémoire et l’identité permettent d’aborder l’acceptation de l’expression du corps en mouvement dans nos sociétés. La compagnie KiloHertZ travaille à l’hybridation des références et interroge les pratiques sociales et festives de danse.

Puisant dans différentes traditions chorégraphiques, Narr?: pour entrer dans la nuit confronte des danses aux accents folkloriques à des principes de composition chorégraphique contemporains et à un besoin instinctif d’expression. Danses d’exultation, hymne au plaisir d’être ensemble, les cinq interprètes, associés à une quinzaine d’amateurs, amatrices, reviennent aux racines d’un geste viscéral. Accompagné de trois musiciens, l’ensemble oscille entre spectacle et bal presque carnavalesque.

Cette forme performative résonne comme l’impulsion d’une épidémie de vie, joyeuse, folle et peut-être réparatrice.

EUR.

Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



L’événement Narr : pour entrer dans la nuit – Vidal Bini – KiloHertZ Mâcon a été mis à jour le 2024-01-16 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)