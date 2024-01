La ménopause, ce n’est pas une fatalité Cycle de 4 séances d’hypnose et d’imaginologie® Le Jardin, Mâcon, dimanche 24 mars 2024.

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 12:00:00

Cycle de 4 séances d’hypnose et d’imaginologie® ,

Animateur : Christine Chatelet, praticienne en hypnose et imaginologue®

« Mesdames, vous êtes pré-ménopausées ou ménopausées.

Vous souffrez de bouffées de chaleur, d’insomnie, de sécheresse cutanée et vaginale, de dépression, sautes d’humeur, maux de tête, fatigue, anxiété….. ceci n’est pas une fatalité, vous pouvez agir.

Lors de ces 4 séances d’une durée de 2 heures chacune, vous allez agir sur les hormones et les glandes endocriniennes afin de diminuer voire supprimer tous ces désagréments.

Pour cela, nous allons utiliser l’hypnose et l’Imaginologie®. »

10 personnes maximum – Prévoir un plaid

EUR.

Le Jardin, 29 rue Franche

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



