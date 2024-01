Ourk – Gabriel Fabing – Blah blah blah Cie Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon, dimanche 11 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 10:30:00

fin : 2024-02-11 12:15:00

Chaque musicien s’est concocté son propre «instrumentarium», donnant à entendre et à voir une abondance d’instruments électriques, acoustiques et électroniques. On passe de la boîte à rythmes à la batterie, de la basse à la guitare électrique, alors qu’interviennent le charango (instrument à cordes bolivien) ou le dobro. Passionnés de lutherie, les artistes disposent d’un large panel d’objets sonores et mécaniques, d’instruments bricolés tous plus fous les uns que les autres. Une vraie batucada bruitiste! Ça chante parfois en portugais, parfois en anglais. La richesse des propositions rythmiques et mélodiques fait d’Ourk un melting-pot où chaque musique trouve sa place tout en finesse et s’accorde avec les autres.

Ce concert, adapté aux enfants, est la synthèse entre rock, mouvement tropicaliste brésilien, musique populaire et avant-gardiste. Pour mieux partager l’énergie, nous sommes installés tout autour des musiciens.

Une invitation à la fête ! Dépaysement garanti.

Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



