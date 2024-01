Atelier Découverte de la photographie en duo (parents-enfants) Maison des Ateliers Mâcon, samedi 10 février 2024.

Atelier Découverte de la photographie en duo (parents-enfants) Maison des Ateliers Mâcon Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:00:00

fin : 2024-02-10 16:00:00

Au programme :

Fabrication d’une caméra obscura, l’ancêtre de l’appareil photo.

Compréhension de la lumière et quelques notions techniques simples.

Exercices de prise de vue en binôme (portraits, petits objets) et création d’une histoire.

Visualisation et partage des créations.

Informations :

Il est nécessaire pour l’adulte d’avoir un appareil photo numérique ou un téléphone portable pour les exercices pratiques. L’enfant peut venir avec un ou deux petits objets qu’il aime (personnages, peluches, petites voitures…)

Prix pour 2 personnes.

EUR.

Maison des Ateliers 29 Boulevard Général Leclerc

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@maisondesateliers.com



