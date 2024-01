Les moments doux – Elise Chatauret – Thomas Pondevie – Compagnie Babel Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon, mardi 6 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 20:00:00

fin : 2024-02-06 21:45:00

Y a-t-il des violences qui seraient légitimes et d’autres non?? Comment raconter et représenter les violences invisibles?? Pour ‘Les moments doux’, la compagnie Babel, nourrie des travaux de Pierre Bourdieu, Didier Eribon ou encore Ken Loach, a mené un travail d’enquête autour de cas médiatisés (l’affaire des chemises arrachées de deux cadres d’Air France, les nombreux suicides à France Télécom…) ou sur le terrain, en milieu scolaire, dans le monde du travail.

Sur le plateau, une scénographie mobile fait naître trois lieux – une salle de classe, un open space et le salon d’un appartement – dans lesquels les six interprètes incarnent les personnes rencontrées? : élève, juge, chef d’entreprise, institutrice, enfant, salarié… D’une scène à l’autre, des liens se tissent entre les personnages et les espaces pour montrer une machine sociale qui grince.

Pas à pas, les interprètes se font acteurs, actrices et témoins d’une sorte de laboratoire de nos relations humaines toujours complexes où la violence peut cohabiter malgré tout avec la douceur?!

Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



