Homo sapiens – Caroline Obin – L’Apprentie Compagnie Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon, jeudi 1 février 2024.

Homo sapiens – Caroline Obin – L’Apprentie Compagnie Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 20:00:00

fin : 2024-02-01 21:30:00

À cheval entre le réel et l’imaginaire, Caroline Obin convoque l’Être clown, celui qui, avant toute convention civilisée, appréhende le monde de manière instinctive et libre. Le langage «premier» dans sa dimension la plus pure et la plus irrésistible.

Sur scène, sans interruption, sept clowns grimés en hommes et femmes préhistoriques se servent un dîner sur les traces de l’évolution humaine. Entre récits philosophiques et acrobaties, le repas est partagé au coin du feu. Durant cette veillée, ces clowns s’étonnent d’eux-mêmes, des autres et des mystères de la vie.

Caroline Obin remonte aux origines de sa discipline et, pour réinventer cette poésie corporelle brute, invite cinq circassiens et circassiennes, une danseuse de krump, une comédienne; toutes et tous monstrueux, et attachants. Leur énergie communicative fait rejaillir avec force, poésie et sauvagerie, les premières étincelles et les premiers éclats de rire.

Pour l’être primitif tapi en chacun, chacune de nous.

EUR.

Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



L’événement Homo sapiens – Caroline Obin – L’Apprentie Compagnie Mâcon a été mis à jour le 2024-01-16 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)