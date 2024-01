Grand soirée au théâtre de Mâcon ! 2 concerts Celia kameni meduses et Dal Sasso Big Band John Coltrane’s Africa Brass revisited Le Théâtre Mâcon, samedi 27 janvier 2024.

Une soirée aux accents jazz portée, dans un premier temps, par la voix de la chanteuse Célia Kameni, puis par les arrangements de Christophe Dal Sasso. Ce dernier revisite avec son big band le mythique album Africa/Brass du saxophoniste John Coltrane.

Partie 1 :

CELIA KAMENI MEDUSES

Vocaliste, interprète et compositrice française d’origine camerounaise nommée aux Victoires du Jazz en 2022, Célia Kameni s’est produite auprès d’artistes incontournables de la scène mondiale du jazz comme Biréli Lagrène, Eric Legnini, Sandra Nkake, Liz McComb ou encore Kirk Lightsey. Son univers éclectique lui a permis de travailler avec des artistes aussi variés que Sting, Angèle et Jazzy Bazz. Imaginé en collaboration avec Yaël Naïm, Sarah Mikovski, Charles Amblard et NotaBene, son premier opus tout en sensibilité, puise dans le champ des musiques spirituelles et classiques. Un mélange habile d’improvisation et de poésie, pour transcender nos émotions.

Avec :

Célia Kameni – chant,

Juliette Serrad – violoncelle,

Giani Caserotto – guitare,

Thibault Gomez – piano, synthé bass,

Julien Loutelier – batterie.

Partie 2 :

DAL SASSO BIG BAND JOHN COLTRANE’S AFRICA BRASS REVISITED

Monument de l’histoire du jazz paru il y a soixante ans, Africa/Brass est le seul album que le saxophoniste John Coltrane ait enregistré en big band. Cet orchestre largement dominé par les cuivres puise son essence dans le blues, le folklore et rend hommage à l’Afrique. Aujourd’hui, l’arrangeur Christophe Dal Sasso reste fidèle à ce répertoire, à la portée universelle et humaniste. Élu «?Groupe de l’année?» aux Victoires du Jazz en 2020, le Dal Sasso Big Band réunit entre autres trois saxophonistes solistes et un tambour gwo-ka pour s’approcher de l’énergie survoltée, de l’élégance et de la puissance de John Coltrane.

Avec :

Christophe Dal Sasso – flûtes, direction, arrangements,

David El-Malek – saxophone ténor,

Pierrick Pedron – saxophone alto,

Sophie Alour – saxophone ténor, flûte,

Dominique Mandin – saxophone alto, soprano, flûtes,

Thomas Savy – saxophone baryton, clarinettes,

Julien Alour, Nicolas Folmer – trompette,

Jerry Edwards, Denis Leloup – trombone,

Eric Legnini – piano,

Manuel Marches – contrebasse,

Simon Goubert – batterie,

Andy Bérald Cetelo – tambour K.

