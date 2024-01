Vive – Joséphine Chaffin – Clément Carabédian – Cie Superlune Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon, mercredi 24 janvier 2024.

Vive – Joséphine Chaffin – Clément Carabédian – Cie Superlune Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 20:00:00

fin : 2024-01-24 21:30:00

Dans la famille Lacascade, le père transmet son savoir-faire tout en étendant son emprise? : la passion pour la cuisine et le goût de la domination se confondent. La violence est indicible, scellée par un silence clanique. Après de longues années de secret, reprendre la parole devient une question de vie ou de mort pour Anaïs.

Installés tout autour de l’espace de jeu, nous sommes conviés à une expérience immersive puissante, sensible et citoyenne? : l’espace de jeu est une arène où s’alternent les joutes verbales du procès et les plongées dans l’intimité de la famille. Entremêlant texte, musique et danse, les quatre interprètes nous entraînent dans un récit choral rythmé.

Le texte de Joséphine Chaffin, lauréate de l’Aide à la Création Artcena, dénonce ce système du silence autour des violences sur mineurs dans notre société patriarcale. Dans le sillon du mouvement #MeToo, l’autrice célèbre la force émancipatrice du langage.

Du silence à la parole, de la cuisine au tribunal : c’est une histoire de résilience pleine de souffle et de vitalité.

EUR.

Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



L’événement Vive – Joséphine Chaffin – Clément Carabédian – Cie Superlune Mâcon a été mis à jour le 2024-01-16 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)