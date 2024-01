Carmina Burana Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon, dimanche 21 janvier 2024.

La Cantoria de Mâcon invite la chorale Liedertafel de Neustadt an der Weinstrasse, avec laquelle elle entretient des liens d’amitié uniques grâce à un jumelage depuis de longues années. Cette collaboration s’enrichit de la présence du Chœur des Marais de Villefranche-sur-Saône, de l’Ensemble Résonance de Chassieu, du Dix de Chœur de Chassieu ainsi que de la Pastourelle de Rillieux-la-Pape. Ce sont donc plus de 180 choristes qui reprennent, entre autres, le mouvement O Fortuna, aujourd’hui mondialement connu.

Accompagnés pour l’occasion par l’Orchestre Symphonique de Lyon, le baryton Pierre Philouze, la soprano Claire Babel et le ténor Emmanuel Adnet interprètent avec passion et puissance ces chants profanes latins qui font l’éloge du jeu, du vin, de la chair, qui racontent une histoire de vie, de mort, de destin et surtout d’amour. Près de 180 chanteurs, chanteuses et 70 musiciens et musiciennes interprètent, sous la direction de Clément Mépas, cette œuvre énergique et jouissive pour des chœurs virtuoses.

