MACM : Un voyage poétique envoûtant Vertheuil, 23 octobre 2022, Vertheuil.

MACM : Un voyage poétique envoûtant

Abbaye de Vertheuil Vertheuil Gironde

2022-10-23 16:00:00 – 2022-10-23

Vertheuil

Gironde

37 EUR La salle des Augustins reçoit le guitariste Emmanuel Rossfelder qui interprétera les oeuvres de Francisco Tarrega, Enrique Granados, Isaac Albéniz et Niccolo Paganini.

Guitariste d’exception, Emmanuel Rossfelder vous invite à un moment de partage et de voyage, entre un jardin andalou et l’envoûtante Buenos Aires.

Réservation souhaitable. Placement libre.

Dégustation offerte par le château hôte.

