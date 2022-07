MACM : surprendre et charmer

2022-12-11 16:00:00 – 2022-12-11 15 EUR Le jeune hautboïste Gabriel Pidoux, révélation soliste instrumental aux Victoires de la Musique 2020, vous donne RV pour un concert étonnant entre hautbois et cor anglais. Seront interprétées des oeuvres de Beethoven, Britten, Wagner, Triebensee et Mozart.

Réservation souhaitable. Placement libre.

