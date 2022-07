MACM : Cycle Bach- Acte 1 Saint-Estèphe Saint-Estèphe Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Estèphe

MACM : Cycle Bach- Acte 1 Saint-Estèphe, 4 juin 2023, Saint-Estèphe. MACM : Cycle Bach- Acte 1

1 route de la Vilotte Château Tour Saint-Fort Saint-Estèphe Gironde Château Tour Saint-Fort 1 route de la Vilotte

2023-06-04 16:00:00 – 2023-06-04

Château Tour Saint-Fort 1 route de la Vilotte

Saint-Estèphe

Gironde Saint-Estèphe 32 EUR Le talentueux violoniste Pierre Fouchenneret vous interprètera avec virtuosité les Sonates et Partitas de Bach.

Réservation souhaitable. Placement libre.

Château Tour Saint-Fort 1 route de la Vilotte Saint-Estèphe

