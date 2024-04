Macklemore, Franglish et Ronisia le 29 mai à l’Accor Arena – ibis RockCorps Accor Arena Paris, mardi 2 avril 2024.

Du mardi 02 avril 2024 au mercredi 29 mai 2024 :

.Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. gratuit

Pour recevoir sa place pour ce concert, il faut participer à un projet citoyen de 4h avant. Tous les projets sont sur ibisrockcorps.fr

Le 29 mai, concert exceptionnel de Macklemore, Franglish et Ronisia ensemble à l’Accor Arena. Aucun billet n’est vendu : seuls les volontaires qui auront donné 4 heures de leur temps à un projet citoyen ibis RockCorps y auront accès.

Tu veux voir Macklemore, Franglish et Ronisia sur scène ? Sans dépenser un centime ? C’est possible avec ibis RockCorps.

Le principe est simple : « Tu donnes, tu reçois ». En donnant 4h de ton temps à un projet citoyen, tu reçois une place pour assister à ce concert exceptionnel le 29 mai à l’Accor Arena.

En participant à l’un des 180 projets citoyens, rejoins les 15000 volontaires qui auront la chance de participer à cette soirée unique.

Avec Macklemore, Franglish et Ronisia, on célèbrera le plaisir d’être utile et d’être ensemble, en musique et dans une ambiance survoltée. Prépare-toi à vivre une expérience inoubliable !

Inscris-toi sur : ibisrockcorps.fr

Accor Arena 8 boulevard de Bercy 75012

Contact : https://ibisrockcorps.fr/ https://www.facebook.com/rockcorpsfrance/ https://www.facebook.com/rockcorpsfrance/ https://ibisrockcorps.fr/

RockCorps Macklemore, Franglish et Ronisia en concert exceptionnel le 29 mai à l’Accor Arena