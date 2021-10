MACIEK PYSZ FRENCH QUARTET Le Baiser Salé, 9 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 9 décembre 2021

de 21h30 à 0h30

payant

Le guitariste polonais lyrique et virtuose interprète une musique pleine de passion et des mélodies touchantes en quartet !

“Pysz est un virtuose tranquille qui est devenu l’un des guitaristes les plus distinctifs du moment”, Ian Mann, The Jazz Mann

Le guitariste polonais lyrique et virtuose interprète une musique pleine de passion et des mélodies touchantes en quartet. Originaire de Pologne mais vivant au Royaume-Uni et en France, Maciek Pysz est un guitariste et compositeur connu pour son phrasé lyrique clair, sa virtuosité et ses compositions cinématographiques imaginatives.

Un quartet de haut vol: Laurent Derache, musicien sensible et sans frontière, d’une inventivité harmonique et mélodique à toute épreuve. Christophe Wallemme, co-fondateur du trio Prysm mixe les genres musicaux tout en restant fidèle au son rock des années 70; Antoine Banville, rythmicien hors pair notamment nourri par la poésie, la danse et le théâtre.

MACIEK PYSZ guitare LAURENT DERACHE accordéon CHRISTOPHE WALLEMME cbasse ANTOINE BANVILLE batterie

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

