Machu Picchu et les trésors du Pérou Cité de l'architecture et du patrimoine Paris

Paris

Du samedi 16 avril 2022 au dimanche 04 septembre 2022

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

payant

Découvrez prochainement une exposition exceptionnelle retraçant les 3000 ans de civilisations Précolombiennes, jusqu’au mystère du Machu Picchu. Chefs d’œuvre et objets symboliques, c’est plus de 190 pièces originales d’un des plus grands musées péruviens, réunies pour la première fois, dont certaines jamais sorties du Pérou qui seront à découvrir : coiffe frontale, masque funéraire, trousseau impérial, couronne d’argent, l’une des collections d’or les plus impressionnantes jamais exposée. À partir d’une mise en scène surprenante et immersive, plongez dans l’environnement enchanteur des Incas, héritiers des réussites écologiques, technologiques et artistiques des civilisations de l’ancien Pérou. Au-delà de la traditionnelle exposition de remarquables objets archéologiques, l’exposition est une véritable expérience immersive dans l’univers des sociétés de l’ancien Pérou qui ont façonnées durant plus de 3000 ans la grande histoire de la civilisation andine. En lien avec la volonté de créer des émotions et du sens, l’exposition propose des solutions innovantes pour mieux exposer et communiquer le patrimoine matériel et immatériel que le Pérou et ses musées préservent. La réalité augmentée, qui intègre des contenus digitaux visuels et audibles (textes, images, vidéos, objets animés en 3D), permet de combiner des objets virtuels et réels ; tandis que la réalité permet littéralement de faire entrer le visiteur dans un environnement monumental virtuel. Vous ne pouvez pas voyager au Pérou, Machu Picchu vient à vous ! L’Expérience propose ainsi la toute première expédition du Machu Picchu en réalité virtuelle. Un Escape Game, inclus avec l’exposition, sera également proposé. Une enquête permettra aux visiteurs de prolonger l’expérience en découvrant les galeries de la Cité de l’architecture & du patrimoine. Cité de l’architecture et du patrimoine 1, place du Trocadéro Paris 75016 Contact : https://www.citedelarchitecture.fr/fr Expo

Musée Larco, Lima, Pérou

