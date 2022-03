Mâchoire d’âne et totems / Utopia – lille3000 / parc archéologique Asnapio Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Le chanteur-musicien aux origines estoniennes Marti Uibo invite à un voyage dans une réalité « qui n’est pas la nôtre ». Installés dans des transats, au cœur d’un dispositif de totems sonores, les spectateurs se laissent porter par cette expérience intérieure qui les ramène aux fondements de Mère-Nature. S’accompagnant de crânes d’âne et d’ongles de chèvre, d’instruments de musique sortis de la Préhistoire et du Moyen Âge, le musicien révèle un monde imaginaire à la rencontre des esprits, tandis que le public, placé au cœur du dispositif, est immergé dans les vibrations émises par des totems conçus par Claudine Gambino, artiste céramiste. Ce spectacle est également participatif : le public est invité à produire des sons, collectivement, générant ainsi une énergie commune liant les spectateurs entre eux. Difficile ensuite de redescendre sur terre !

Entrée gratuite. Réservation obligatoire

spectacle / performance musicale parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord

2022-05-21T18:30:00 2022-05-21T19:15:00;2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T21:15:00;2022-05-21T22:30:00 2022-05-21T23:15:00

