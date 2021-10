Macho Man Le Grand Sud, 9 novembre 2021, Lille.

Macho Man

du mardi 9 novembre au samedi 13 novembre à Le Grand Sud

Cie Heartbreak Hotel / Àlex Rigola MACHO MAN est un voyage expérimental. A la croisée des arts de la scène, des arts plastiques, de la psychologie et de la documentation, il cherche à faire réagir, à provoquer la prise de conscience, l’empathie. MACHO MAN est une expérience interactive. Le public, accompagné d’un système d’audioguides, déambule dans l’installation comme dans un labyrinthe et devient l’acteur du spectacle. MACHO MAN est un ensemble d’images, de sensations et d’expériences. Une traversée de 60 minutes qui nous met, avec justesse et puissance, face aux violences machistes existant dans les cercles conjugaux, familiaux, professionnels, sociaux et judiciaires. MACHO MAN contient des témoignages réels de violences machistes, qui peuvent affecter la sensibilité de certaines personnes. Un dispositif d’accompagnement pensé avec des associations et personnes ressources sur les questions des violences sera proposé au public à la sortie de l’installation. Durée du parcours : 60 min Déconseillé aux moins de 15 ans. Réservation vivement conseillée [https://festival-latitudes-contemporaines.festik.net/](https://festival-latitudes-contemporaines.festik.net/) Par Latitudes Contemporaines _Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation Ville de Lille autour du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes._

Entrée libre sur inscriptions | pass sanitaire et port du masque obligatoire

Une installation scénique de théâtre documentaire sur les violences machistes

