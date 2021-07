L'Île-Rousse L'Île-Rousse Corse, L'Île-Rousse Machja Festival – Paoli Island L’Île-Rousse L'Île-Rousse Catégories d’évènement: Corse

L'Île-Rousse

Machja Festival – Paoli Island L’Île-Rousse, 7 août 2021-7 août 2021, L'Île-Rousse. Machja Festival – Paoli Island 2021-08-07 – 2021-08-07

L’Île-Rousse Corse L’Île-Rousse Venez assister au nouveau projet du Machja Festival : le Paoli Island. Deux soirées électroniques les pieds dans l’eau avec le meilleur de l’électro français : N’TO – MYD – UN DEUX B2B WORKERZ contact@machjafestival.fr https://www.festicket.com/fr/eventgenius/paoli-island-2021/shop/27024/?fbclid=IwAR3WBzXLzB7VLJfbCnB5uwqV2UC23Mgr7Uu5UM5bfgdC3mqcJFCS_l3X0q8 dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Corse, L'Île-Rousse Étiquettes évènement : Autres Lieu L'Île-Rousse Adresse Ville L'Île-Rousse lieuville 42.64216#8.93708