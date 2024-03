Machins Machines Chemillé Chemillé-en-Anjou, vendredi 31 mai 2024.

Machins Machines Chemillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Une soirée placée sous le signe de la musique au coeur de St Lézin avec le groupe les Machins Machines.

Les Machins Machines, c’est deux machines qui s’agitent au son de la guitare, de la basse et du cajon de trois machins.

Des Rita Mitsouko en passant par The Kinks, Brigitte, Hoshi, Cake et bien d’autres … Laissez-vous emporter dans l’engrenage joyeux de leurs reprises connues et moins connues. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 19:00:00

fin : 2024-05-31 22:00:00

Chemillé 4 Chemin de la Fontaine

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire info@unpasdecote.asso.fr

L’événement Machins Machines Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2024-03-20 par eSPRIT Pays de la Loire