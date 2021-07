Simorre Musée paysan d'Emile Gers, Simorre Machines à vapeur miniatures Musée paysan d’Emile Simorre Catégories d’évènement: Gers

Jacques Fagédet saura vous faire découvrir le côté technique de ces merveilleuses petites machines à vapeur.

Samedi : gratuit, dimanche : 4.50€

Présentation de machines à vapeur miniatures en fonctionnement par le collectionneur M. Jacques Fagédet. Musée paysan d’Emile Avenue de Labourdette, 32420 Simorre Simorre Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:30:00

