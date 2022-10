Machine & Moi – Apéro-concert de 19h / Bouche d’Air Pannonica (Salle), 18 octobre 2022, Nantes.

2022-10-18

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Concert. C’est une vaste machinerie qui s’articule autour de titres voyageurs, composée de synthés, de boîtes à rythmes, de samples organiques guidés par des femmes aux choeurs battants.On y croise Marina qui prendrait bien les voiles, s’inspirant du combat d’égéries formidables au féminin, comme cette Omaya révoltée, fuyant La bête, traquant son nouvel amour, Sous le vent. Et puis il y a Cette fille, qui réveillera Le désir, Amoureux ou non, l’on saisit toute l’émotion d’un coeur volant épris de liberté, et autour de sa jeunesse on imaginera ce qu’on veut…Le live de Machine et moi est dynamique et se joue à deux : un homme, une femme, des baguettes, du doigté, et des machines. Jean-Christophe Baudouin : chant, percussions électroniques, samples, programmationLucile Richard : chœurs, synthétiseurs, percussions Attention : le Pannonica n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Pannonica (Salle) Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000