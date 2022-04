Machine in Flames – projection La Parole Errante, 16 mai 2022, Montreuil.

Machine in Flames – projection

La Parole Errante, le lundi 16 mai à 21:00

“Machine in flames” Projection —————————— Lundi 16 mai 21h, nous vous invitons dans la grande salle de la Parole Errante à la projection du film “Machine in Flames : une histoire secrète de l’auto-destruction de l’informatique” : [[https://machinesinflames.com/About](https://machinesinflames.com/About)](https://machinesinflames.com/About). _”Machines in Flames (2022, 50 minutes) a d’abord circulé par le biais de diverses clés USB à effacement automatique lâchées à l’extérieur des campus d’entreprises. Cela a suscité des courriels d’avertissement de la part de ces entreprises de la tech qui craignaient la diffusion d’une histoire secrète d’autodestruction de l’informatique. Elles ont cherché à effacer toute recherche cinématographique d’un groupe insaisissable – CLODO – qui a fait exploser des entreprises informatiques dans les années 1980 à Toulouse, en France._ _En parcourant les nœuds cybernétiques du développement militaire, industriel et socialiste, Machines in Flames montre comment les dispositifs d’enregistrement ne parviennent pas à enfermer les cendres de l’histoire. On ne sait pas exactement ce qui a le plus inquiété les entreprises de sécurité : les traces d’archives enflammées du film, sa chorégraphie virale sur ordinateur, les séquences paranoïaques des surveillances nocturnes, ou son enquête philosophique sur l’auto-combustion ?_ _Machines in Flames est le premier film de l’Internationale Destructionniste, et le premier d’une série sur l’appétit d’abolition de l’ultra-gauchisme.”_ (traduction de la présentation du film). Le film a été mis en oeuvre par [Andrew Culp](http://www.andrewculp.org/) et [Thomas Dekeyser](https://www.thomasdekeyser.com/). Andrew Culp a notamment écrit Dark Deleuze [publié aux éditions Divergences.](https://www.editionsdivergences.com/livre/dark-deleuze) La projection sera l’occasion d’évoquer l’histoire du CLODO, dont on peut lire à ce propos [un article de Celia Izoard](https://sniadecki.wordpress.com/2018/10/04/rmu-clodo/) et une auto-interview parue en 1983 dans la revue terminal: [[https://www.revue-terminal.org/magazine/archives/terminalN16.zip](https://www.revue-terminal.org/magazine/archives/terminalN16.zip)](https://www.revue-terminal.org/magazine/archives/terminalN16.zip) D’autres détails suivront.

Entrée à prix libre

FIlm sur l’histoire du CLODO – Comité Liquidant ou Détournant les Ordinateurs

La Parole Errante 9 rue françois debergue, 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



