Tinqueux Marne Tinqueux MACHINE DE CIRQUE Âge 8+ | 5 à 16 € |

Durée :1h30 Attention grands talents ! Prouesses vertigineuses, émotions fortes, poésie et humour à tous les étages ! En réinterprétant à leur manière les grands numéros du cirque, les cinq garçons de cette jeune compagnie québécoise se sont taillés en peu de temps un incroyable succès par leurs aptitudes physiques hors normes, leurs inventions drolatiques, leurs happenings contrôlés. La trame : seuls au monde, ils veulent contacter d’autres rescapés au moyen d’une étrange machine. Qui sait s’ils y parviendront ? Tant de choses viennent les distraire de leur projet et défier les lois de la gravité… Planche coréenne, trapèze, monocycle, quilles, chapeaux, batterie, et même des serviettes de bain… Ce spectacle innovant, musical et théâtral, destiné à toute la famille, va littéralement vous faire chavirer. lecarreblanc@ville-tinqueux.fr +33 3 26 05 35 65 http://le-carreblanc.fr/spectacle/la-programmation/ MACHINE DE CIRQUE Âge 8+ | 5 à 16 € |

Planche coréenne, trapèze, monocycle, quilles, chapeaux, batterie, et même des serviettes de bain…

