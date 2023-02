MACHINE DE CIRQUE, Seuls au monde – Le Majestic, Montereau Fault Yonne LE MAJESTIC – SCENE DE MONTEREAU, 21 avril 2023, MONTEREAU.

MACHINE DE CIRQUESeuls au mondeSeuls au monde, cinq hommes rivalisent d’originalité pour conserver une parcelle d’humanité.Armés de leur talent pour la haute voltige et de leur ingéniosité, ils évoluent dans un univers dépourvu de femmes et d’ordinateurs. Ces personnages déjantés manient de main de maître des instruments aussi divers que la planche coréenne, les quilles, la batterie, et même, la serviette de bain ! Machine de Cirque, dynamique compagnie de Québec, offre un spectacle poétique et bourré d’humour.Durée : 1h20Production : Machine de CirqueMise en scène : Vincent DubéCollaborateurs à l?écriture et à la mise en scène : Yohann Trépanier, Raphaël Dubé, Maxim Laurin, Ugo Dario, Frédéric LebrasseurMusique : Frédéric LebrasseurInterprètes : Guillaume Larouche, Thibault Macé, Philippe Dupuis, Samuel Hollis, Laurent RacicotMusicien : Frédéric Lebrasseur ou Steve Hamel ou Olivier Forest(musicien en alternance)Conseillers artistiques : Patrick Ouellet, Harold Rhéaume & Martin Genest Conseillères à la scénographie :Josée Bergeron-Proulx, Julie Lévesque etAmélie TrépanierCostumes : Sébastien DionneÉclairages : Bruno MatteSon : René TalbotIngénieur mécanique:David St-OngeDirection technique :Patrice Guertin« Quelle mécanique spectaculaire de folie que le spectacle Machine de cirque. Résolument tout public, émeut, épate et fait rire ! »LE MONDEN° téléphone accès PMR: 01 64 70 71 39 Machine de cirque Machine de cirque

