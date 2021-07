MACHINE DE CIRQUE | Machine de cirque Le Carré Blanc – Spectacle, 16 avril 2022, Tinqueux.

Le Carré Blanc – Spectacle, le samedi 16 avril 2022 à 20:30

**Attention grands talents ! Prouesses vertigineuses, émotions fortes, poésie et humour à tous les étages ! Ce spectacle innovant, musical et théâtral, destiné à toute la famille, va littéralement vous faire chavirer.** En réinterprétant à leur manière les grands numéros du cirque, les cinq garçons de cette jeune compagnie québécoise se sont taillés en peu de temps un incroyable succès par leurs aptitudes physiques hors normes, leurs inventions drolatiques, leurs happenings contrôlés. La trame : seuls au monde, ils veulent contacter d’autres rescapés au moyen d’une étrange machine. Qui sait s’ils y parviendront ? Tant de choses viennent les distraire de leur projet et défier les lois de la gravité… Planche coréenne, trapèze, monocycle, quilles, chapeaux, batterie, et même des serviettes de bain… _Production : Machine de Cirque – Idée originale, écriture du spectacle, direction artistique et mise en scène : Vincent Dubé – Collaborateurs à lʼécriture et à la mise en scène : Yohann Trépanier / Raphaël Dubé / Maxim Laurin / Ugo Dario / Frédéric Lebrasseur – Musique : Frédéric Lebrasseur – Interprètes : Raphaël Dubé / Maxim Laurin / Ugo Dario / Yohann Trépanier & Elias Larsson (rôle en alternance avec Yohann Trépanier) – Musicien : Frédéric Lebrasseur ou Steve Hamel ou Olivier Forest (musiciens en alternance) – Conseillers artistiques : Patrick Ouellet / Harold Rhéaume & Martin Genest – Conseillères à la scénographie : Josée Bergeron-Proulx / Julie Lévesque et Amélie Trépanier – Costumes : Sébastien Dionne – Éclairages : Bruno Matte – Son : René Talbot – Ingénieur mécanique : David St-Onge – Direction technique : Patrice Guertin_

5 à 16 €

Le Carré Blanc – Spectacle Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux Marne



