Machine de Cirque La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération, 17 mars 2022, Nevers.

Machine de Cirque

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, le jeudi 17 mars 2022 à 20:00

Poétiques et humoristes, les cinq garçons de Machine de Cirque ont vraiment tout pour plaire ! Le seul hic : ils sont seuls au monde. Ils essayent donc de contacter d’autres rescapés à l’aide d’une étrange machine… Y parviendront-ils ? Rien n’est moins sûr ! Distraits par leurs fantasmes insolites, ils ont le don pour se trouver dans des situations périlleuses, dans cet univers dépourvu de femmes et d’ordinateurs. Autant à l’aise dans les airs que sur un vélo, ils manient de main de maître des instruments aussi divers que la planche coréenne, les quilles, la batterie, et même la serviette de bain ! Armés de leur talent pour la haute voltige et de leur ingéniosité, ces artistes déjantés n’hésitent pas à se mettre à nu pour vous faire rire et vous émouvoir. La compagnie Machine de Cirque a été fondée en 2013 sous l’initiative de Vincent Dubé, artiste de cirque depuis plus de 20 ans. Depuis sa création en 2015, le spectacle Machine de cirque connait un vif succès avec plus de 600 représentations en France, au Japon, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Hongrie, en Roumanie, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie, en Suède, en Espagne et au Canada. Et ça continue… Prochainement à La Maison ! Téméraires, touchants et comiques, cette talentueuse équipe à la complicité contagieuse vous emmènera dans un tourbillon d’énergie jubilatoire.

Tarifs : 32€ / 25€ / 18€

Un spectacle frais, drôle et poétique à savourer en famille ! Acrobaties, jongalges, monocycle et autres surprises s’invitent sur la piste…

La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T20:00:00 2022-03-17T21:30:00