Machine de cirque « La galerie », 24 mars 2023, .

Machine de cirque « La galerie »



2023-03-24 20:45:00 – 2023-03-24

27 EUR Le cirque envahit le musée ! Sept acrobates disjonctés et une musicienne électrisante s’emparent d’une exposition monochrome. Dans un élan créatif, ils la transforment en une explosion de couleurs. Se moquant allègrement des conventions, ces personnages, aussi loufoques que touchants, explorent avec avidité l’envers du décor. Prouesses vertigineuses, trouvailles surprenantes, poésie colorée et autodérision sont au programme de cette ode à la créativité.

On se surprend à être ému par la grâce d’une acrobate, fébrile face à une succession d’envolées en barre russe, ou réjoui par la franche camaraderie des artistes. L’art est souvent surprenant, là où on ne l’attendait pas… ou plus. Laissez-vous enivrer par cette expérience unique.

Loup-William Théberge

dernière mise à jour : 2022-06-16 par