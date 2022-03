Machine de Cirque au Théâtre à Vesoul en prenant le bus Voray-sur-l’Ognon Voray-sur-l'Ognon Catégories d’évènement: Haute-Saône

Voray-sur-l'Ognon

Machine de Cirque au Théâtre à Vesoul en prenant le bus Voray-sur-l’Ognon, 23 mars 2022, Voray-sur-l'Ognon. Machine de Cirque au Théâtre à Vesoul en prenant le bus Voray-sur-l’Ognon

2022-03-23 19:30:00 – 2022-03-23 23:00:00

Voray-sur-l’Ognon Haute-Saône Voray-sur-l’Ognon 9 9 EUR Le théâtre Edwige Feuillère de Vesoul avec le soutien de la Fondation Transdev, propose un bus pour assister au spectacle Machine de Cirque le mercredi 23 mars à 20h30 à Vesoul.

Bus au départ de Voray-sur-l’Ognon à 19h30 et au départ de Rioz à 19h45.

Tarif (spectacle et bus) : 18€/9€(-18 ans).

Inscription Voray-sur-l’Ognon : Philippe Travaglini au 06 51 25 81 67 – phil.travaglini@gmail.com

Inscription Rioz : Jean-Paul Schneider jpschneid@orange.fr Le théâtre Edwige Feuillère de Vesoul avec le soutien de la Fondation Transdev, propose un bus pour assister au spectacle Machine de Cirque le mercredi 23 mars à 20h30 à Vesoul.

Bus au départ de Voray-sur-l’Ognon à 19h30 et au départ de Rioz à 19h45.

Tarif (spectacle et bus) : 18€/9€(-18 ans).

Inscription Voray-sur-l’Ognon : Philippe Travaglini au 06 51 25 81 67 – phil.travaglini@gmail.com

Inscription Rioz : Jean-Paul Schneider jpschneid@orange.fr Voray-sur-l’Ognon

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Voray-sur-l'Ognon Autres Lieu Voray-sur-l'Ognon Adresse Ville Voray-sur-l'Ognon lieuville Voray-sur-l'Ognon Departement Haute-Saône

Machine de Cirque au Théâtre à Vesoul en prenant le bus Voray-sur-l’Ognon 2022-03-23 was last modified: by Machine de Cirque au Théâtre à Vesoul en prenant le bus Voray-sur-l’Ognon Voray-sur-l'Ognon 23 mars 2022 Haute-Saône Voray-sur-l'Ognon

Voray-sur-l'Ognon Haute-Saône