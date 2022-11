Machine à sons

Machine à sons, 17 décembre 2022, . Machine à sons



2022-12-17 – 2022-12-18 EUR Les « Machines à Sons » sont trois constructions métalliques singulières avançant à la seule force des mollets. Véritables machines de spectacles chevauchées par des musiciens qui, au gré des rencontres, moissonnent les sons de la rue pour les mixer avec leur musique électro. A chaque machine ses instruments, son histoire, sa musique…

Elles paradent, déambulent ensemble, ou chacune de leur côté…

Cette déambulation est tour à tour poétique, burlesque, festive, dansante… dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville