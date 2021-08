Rezé Leroy Merlin Loire-Atlantique, Nantes Machine à lire – Atelier de construction Leroy Merlin Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Machine à lire – Atelier de construction Leroy Merlin, 16 septembre 2021, Rezé. 2021-09-16

Horaire : 09:30 12:30

Gratuit : oui Possibilité de s’inscrire à un atelier sur les deux ou aux deux ateliers. Inscriptions auprès de la médiathèque : sur place, par téléphone au 02 40 41 95 95 ou par mail à bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr Sont proposés deux ateliers pour créer une machine à lire : mobilier connecté et ludique permettant d’écouter des extraits audio de livres sélectionnés par les éditions du Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes. Atelier de construction de la machine à lire :Jeudi 16 septembre à partir de 9h30, à Leroy Merlin RezéAtelier numérique – Enregistrement des extraits lus à voix haute et mise en place du système électronique au sein de la machine :Mercredi 22 septembre à 14h (durée 3h), à la Médiathèque Jacques Demy La machine sera installée dans la journée du 24 septembre et visible à la librairie-boutique du Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes. Dans le cadre de Nantes Digital Week Leroy Merlin 5 rue Ordronneau Rezé

