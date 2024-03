Machinal Théâtre Darius Milhaud Paris, mercredi 6 mars 2024.

Du mercredi 03 avril 2024 au mercredi 08 mai 2024 :

mercredi

de 21h00 à 22h45

Du mercredi 06 mars 2024 au mercredi 20 mars 2024 :

mercredi

de 21h00 à 22h45

.Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d’emploi,

minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de

26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE)

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

À New York dans les années 1920, une jeune femme lutte pour trouver sa place dans une société qui la rejette et la déshumanise… Un texte clé du théâtre américain contemporain traduit et joué en France pour la première fois.

Dans

la société américaine des années 1920, une jeune femme souffre de profonds

dilemmes personnels ; afin de subvenir aux besoins de sa mère malade, elle est

contrainte d’épouser son patron qu’elle déteste. Peu après, elle met au monde

un enfant dont elle n’est pas prête à s’occuper. Enfin, dès qu’elle trouve la

paix dans les bras de celui qu’elle aime, celui-ci la quitte

rapidement… Ne lui restant alors comme unique choix que de poursuivre

l’espoir d’être un jour libérée du carcan du mariage et de la maternité, sa

quête l’entrainera dans une voie aux conséquences tragiques…

Basé

sur un fait divers américain, cette pièce puissante, émouvante et intemporelle

critique tous les aspects d’une société qui oppriment les femmes : le

capitalisme, le mariage, la maternité, les médias.

Cette

pièce, créée à Broadway en 1928, est pour la première fois traduite et jouée en

France.

Écrite par l’autrice et journaliste américaine Sophie Treadwell,

« Machinal » est un texte clé du théâtre américain contemporain mais

qui n’a pourtant pas encore connu la scène internationale.

La

mise-en-scène simple, sobre, et l’approche psychologique du texte se

concentrent sur le jeu des comédiens, l’histoire qu’ils racontent et les

thématiques de la pièce ; l’enjeu étant de permettre au spectateur de

comprendre ce qui se passe dans la tête d’une femme ordinaire en prise à un

destin cauchemardesque qui lui échappe. Et vous, qu’auriez-vous fait pour

trouver la liberté si vous aviez été à sa place ?

Informations pratiques :

Autrice : Sophie Treadwell, traduit par Sarah

Leaffer et Maxime Windisch

Mise

en scène : Sarah Leaffer et Eléonore d’Allemagne

Interprètes :

Sarah Leaffer,

Eléonore d’Allemagne, Victor Bertoli, Sonia Ferrarese, Paul Nicolas, Nicolas

Mirallié

Musique

: Florian Caune

Genre

: Théâtre contemporain

Tout

public (dès 13 ans)

Durée :

1h45

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019

Cie Rugir l’Art ! Machinal