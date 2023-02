Machin Machine #10 Le Mac Orlan Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistere Machin Machine #10 Pour cette dixième édition de Machin Machine, Caroline Denos, danseuse et chorégraphe, et Arnaud Le Gouëfflec, romancier, scénariste de bande dessinée, compositeur et musicien, prennent les commandes du Mac Orlan et vous invitent à une grande fête pour les enfants, les plutôt Machines comme les plutôt Machins, pour celles et ceux qui rampent, qui crapahutent, qui gesticulent, qui jouent ou qui cogitent. Une journée à déambuler d’un monde à l’autre, d’une tranche d’âge à l’autre, des 0-3 ans aux 4-7 ans, jusqu’au 8-12 ans ! Dress code : venez comme vous êtes Une myriade de spectacles, d’ateliers et d’expériences, dans un espace transformé, pour en avoir plein les mirettes, plein les oreilles, et même plein les doigts !!! Placement ET déambulation libre

Infos / résas 02 98 33 55 90 • mac-orlan.brest.fr

Organisation : Le Mac Orlan, Ville de Brest +33 2 98 33 55 90 https://mac-orlan.brest.fr/mac-orlan-accueil-3079.html Le Mac Orlan 65 rue de la Porte Brest

