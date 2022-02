Machin Machine #10 Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Brest Finistère Pour cette 12ème édition, le principe reste identique : un seul ticket vous donne accès à toutes heures aux différents espaces du Mac Orlan où se produisent des artistes plasticiens, comédiens, musiciens, danseurs, vidéastes… Tarif plein : 8 € /réduit : 5 € / moins de 12 ans : gratuit

Placement libre.

Organisation : Le Mac Orlan, Ville de Brest macorlan@mairie-brest.fr +33 2 98 33 55 90 https://mac-orlan.brest.fr/ Pour cette 12ème édition, le principe reste identique : un seul ticket vous donne accès à toutes heures aux différents espaces du Mac Orlan où se produisent des artistes plasticiens, comédiens, musiciens, danseurs, vidéastes… Tarif plein : 8 € /réduit : 5 € / moins de 12 ans : gratuit

