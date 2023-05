« LA MUSIQUE DES PLANTES » CONFÉRENCE-CONCERT À RUILLÉ-FROID-FONDS Machedayer, 3 juin 2023, Ruillé-Froid-Fonds.

Ruillé-Froid-Fonds,Mayenne

La conférence-concert autour de la musique des Plantes a pour but de faire découvrir la conscience végétale !.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 22:00:00. EUR.

Machedayer

Ruillé-Froid-Fonds 53170 Mayenne Pays de la Loire



The conference-concert around the music of plants aims to discover the plant consciousness!

¡La conferencia-concierto en torno a la música de las plantas pretende descubrir la conciencia vegetal!

Das Vortragskonzert rund um die Musik der Pflanzen hat zum Ziel, das Pflanzenbewusstsein zu entdecken!

