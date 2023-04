CANÖÉ FROMAGÉ Allée de la Rabine, 13 avril 2023, Machecoul-Saint-Même.

Savourez votre journée en visitant la fromagerie Beillevaire ! Puis, rejoignez votre guide, embarquez en canoë, direction le four à chaux pour pique-niquer. Découvrez les curiosités naturelles et historiques du marais..

2023-04-13 à ; fin : 2023-04-13 . EUR.

Allée de la Rabine

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Enjoy your day by visiting the Beillevaire cheese factory! Then, join your guide, take a canoe to the lime kiln for a picnic. Discover the natural and historical curiosities of the marsh.

Disfrute del día visitando la quesería de Beillevaire A continuación, únase a su guía y vaya en canoa al horno de cal para disfrutar de un picnic. Descubra las curiosidades naturales e históricas de la marisma.

Genießen Sie Ihren Tag bei einem Besuch der Käserei Beillevaire! Schließen Sie sich dann Ihrem Führer an, steigen Sie in ein Kanu und fahren Sie zum Kalkofen, um dort ein Picknick zu machen. Entdecken Sie die natürlichen und historischen Sehenswürdigkeiten des Sumpfes.

Mise à jour le 2023-02-16 par eSPRIT Pays de la Loire