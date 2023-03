LE JUMELAGE ALLEMAND FÊTE SES 50 ANS D’AMITIÉ Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Machecoul-Saint-Même

LE JUMELAGE ALLEMAND FÊTE SES 50 ANS D’AMITIÉ, 26 mai 2023, Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même. LE JUMELAGE ALLEMAND FÊTE SES 50 ANS D’AMITIÉ Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

2023-05-26 – 2023-05-26 Machecoul-Saint-Même

Loire-Atlantique Machecoul-Saint-Même . Vendredi 26 mai :

Accueil des amis allemands de Ühlingen-Birkendorf.

Découverte des communes de l’intercommunalité. Samedi 27 mai :

Journée à Pornic et activités en bord de mer.

En soirée, célébration officielle du 50ème anniversaire, salle Vallée du Tenu à Saint-Même (réservée aux familles d’accueil)

23h00 (pour tous) : feu d’artifice spécial anniversaire ! Dimanche 28 mai :

9h30 : cérémonie du symbole de l’amitié au Parc de l’Europe

10h30 : aubade musicale franco-allemande dans le centre-ville de Machecoul.

À partir de 13h00 : pique-nique géant autour de la salle Vallée du Tenu à Saint-Même et formation d’un logo humain. Tout le mois de mai : Exposition à l’Office de Tourisme de Machecoul « Le chemin de l’amitié » – Livre souvenir à réserver. Le Jumelage allemand fête ses 50 ans d’amitié jumelageallemand@gmail.com Machecoul-Saint-Même

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Machecoul-Saint-Même Autres Lieu Machecoul-Saint-Même Adresse Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique Ville Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Departement Loire-Atlantique Tarif Lieu Ville Machecoul-Saint-Même

LE JUMELAGE ALLEMAND FÊTE SES 50 ANS D’AMITIÉ 2023-05-26 was last modified: by LE JUMELAGE ALLEMAND FÊTE SES 50 ANS D’AMITIÉ Machecoul-Saint-Même 26 mai 2023 Loire-Atlantique Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique