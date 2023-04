Petits déjeunés musicaux – Yan Liu, 10 juin 2023, Machault.

Le 10 juin à 10h30 : Point lecture de Machault- Yan LiuConcert de Guzheng (instrument de musique à cordes pincées traditionnel) par uneancienne cheffe de l’orchestre traditionnel chinois.Gratuit et tout public..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Machault 08310 Ardennes Grand Est



June 10 at 10:30 a.m.: Point lecture by Machault- Yan LiuConcert of Guzheng (traditional plucked musical instrument) by a former conductor of the traditional Chinese orchestra.

10 de junio a las 10:30 horas: Punto de Lectura de Machault – Yan LiuConcierto de Guzheng (instrumento tradicional de cuerda pulsada) a cargo de un antiguo director de la orquesta tradicional china.Gratis y abierto a todos.

10. Juni, 10:30 Uhr: Machault-Lesepunkt Yan LiuGuzheng-Konzert (traditionelles Zupfinstrument) von einer ehemaligen Leiterin des traditionellen chinesischen Orchesters.Kostenlos und für jedes Publikum.

