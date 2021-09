Machado/Ithursarry, Lua, Coproduction CdbM Le Perreux-sur-Marne Théâtre André Malraux, 14 octobre 2021, Gagny.

Machado/Ithursarry, Lua, Coproduction CdbM Le Perreux-sur-Marne

Théâtre André Malraux, le jeudi 14 octobre à 20:00

Alors que, globe-trotter impénitent et nourri de ses racines musicales multiples, Jean-Marie Machado nous a habitué à visiter tous les méandres de sa riche mémoire, voilà qu’il trouve en l’accordéoniste basque, Didier Ithursarry, l’alter-égo idéal pour un dialogue des cimes. Tout du long, portée par un souffle lyrique et passionné qui ne retombe jamais, la musique s’impose et nous touche au fil d’originales compositions fortes des émotions les plus vives. Pour un dialogue à hauteur d’hommes, dense et profond, enrichissant à l’esprit comme au cœur, body and soul. Esquissée au sein du grand ensemble Danzas, la complicité entre Jean-Marie Machado et Didier Ithursarry trouve ici son plus bel aboutissement, celui de l’expression duelle et du partage le plus exigeant. Sous le regard attendri … de la lune. Jean-Marie Machado est compositeur associé au CdbM.

Jean-Marie Machado (piano, compositions), Didier Ithursarry (accordéon, compositions)

Théâtre André Malraux 1 Bis Rue Guillemeteau, 93220 Gagny Gagny Parc Carette Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T20:00:00 2021-10-14T22:00:00