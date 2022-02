Macha Makeïeff / La Criée – Théâtre national de Marseille « TARTUFFE – Théorème » Anglet, 13 avril 2022, Anglet.

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet

2022-04-13 20:00:00 – 2022-04-13 22:20:00

Anglet Pyrénées-Atlantiques

10 24 EUR Metteuse en scène, dramaturge, essayiste, plasticienne, scénographe, décoratrice, costumière et directrice de La Criée, Théâtre national de Marseille depuis 2011, Macha Makeïeff est une artiste aux multiples facettes, sensible et pleine de fantaisie. Après le succès de sa dernière pièce Lewis versus Alice, elle se plonge dans une nouvelle création et adapte la célèbre pièce de Molière, Tartuffe.

+33 5 59 58 73 00

Pascal Gely

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet

