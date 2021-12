Sarcelles Salle André Malraux Sarcelles, Val-d'Oise Macha Gharibian Salle André Malraux Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

Macha Gharibian Salle André Malraux, 5 janvier 2022, Sarcelles. Macha Gharibian

Salle André Malraux, le mercredi 5 janvier 2022 à 20:30

Pour son troisième album ambitieux au titre coltranien, Joy Ascension, Macha Gharibian assume sa posture de pianiste, chanteuse, auteure, compositrice, arrangeuse, réalisatrice et leader. Autour d’elle, deux coloristes qui manient les notes comme de la gouache, le batteur Dré Pallemaerts et le contrebassiste Chris Jennings. La voix volcanique de Macha Gharibian la fait entrer dans la famille des vocalistes solaires et habitées, ce club très fermé qui va de Nina Simone à Mélissa Laveaux.

Victoire de Jazz dans la catégorie « Révélation » en 2020 Salle André Malraux Rue Taillepied – 95200 SARCELLES Village Sarcelles Val-d’Oise

2022-01-05T20:30:00 2022-01-05T22:30:00

