2023-02-04 20:30:00 – 2023-02-04

Bouches-du-Rhône Marseille 4e Arrondissement Macha Gharibian sera présente à Marseille pour 2 dates, le 4 février à 20H30 à La Maison du Chant pour un récital solo et le 5 février à la Cité de la Musique pour l’atelier de chant des Voix de la Canebière, autour du chant arménien, ouvert à tous à partir de 10h, avant une représentation publique à 17h30.



Tout cela proposé par Prodig’Art, en collaboration avec la Maison du chant.



Primée aux Victoires du Jazz dans la catégorie « Révélation » en 2020, depuis

2013 elle a joué à Montreux, Ottawa, NewYork, Sao Paulo, Bogota, Cali, Moscou, Erevan, Kaboul, Shanghai, Pékin, Taïwan, Belgrade, Skopje, Hanovre, Bombay, Calcutta, Delhi, Zurich, Bruxelles, Constantine, et à la Salle Pleyel, l'Olympia, le Trianon, les Nuits de Fourvière, Jazz Sous Les Pommiers, Jazz à Vienne, Jazz in Marciac, Paris Jazz Festival, Jazz des Cinq continents, Tourcoing Jazz Festival, Nancy Jazz Pulsation.. Macha Gharibian à Marseille, pour sa première en récital solo. Samedi 4 février – 20h30 – Macha Gharibian en concert solo La Maison du Chant 49 Rue Chape

