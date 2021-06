Macha Gharibian Château Rosa Bonheur, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Thomery.

Macha Gharibian

Château Rosa Bonheur, le vendredi 9 juillet à 19:00

Révélation Jazz des Victoires en 2020, la pianiste et chanteuse Macha Gharibian fascine par son oeuvre captivante et audacieuse, sculptée en toute liberté avec une grande subtilité. Pour dessiner ses huit paysages sonores mystérieux et exaltants, Macha Gharibian a fait appel à deux rythmiciens innovateurs : le batteur belge Dré Pallemaerts et le contrebassiste canadien Chris Jennings. Son nouvel album où s’entremêlent avec modernité la tradition arménienne, le jazz, la soul, la pop et les pulsations du monde, composent ensemble le manifeste d’une femme libre et d’une artiste de son époque. Musique de Macha Gharibian Avec Macha Gharibian – Piano & Voix Dré Pallemaerts – Batterie Chris Jennings – Contrebasse À propos du Festival Rosa Bonheur Créé en 2020, le Festival Rosa Bonheur est une manifestation culturelle pluridisciplinaire qui a pour axe de programmation la création artistique féminine sous toutes ses formes. Quoi de plus évident, dans un lieu qui a vu s’épanouir la célèbre peintre Rosa Bonheur et les talentueuses soeurs Klumpke, que de poursuivre cet héritage en portant la voix des créatrices d’hier et d’aujourd’hui. Tous les vendredis et dimanches, du 2 juillet au 29 août.

Concert de Jazz présenté dans le cadre du Festival Rosa Bonheur dédié à la création féminine

Château Rosa Bonheur 12 Rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery Seine-et-Marne



